عاجل .. مدبولي: مصر تتطلع لتسيير خط ملاحي منتظم مع الجزائر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطلع مصر لتيسير خط ملاحي منتظم مع الجزائر، لتيسير نقل التجارة بين البلدين، مثلما تم الاتفاق مع الجانب التونسي لتيسير خط ملاحي منتظم أيضا.

نقل التكنولوجيا والتعاون البنّاء

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري، أنّ هناك اتجاه وتوافق على التعاون لتحفيز القطاع الخاص، والتعاون لنقل التكنولوجيا والتعاون البناء، وتهيئة المناخ للتعاون بين رجال أعمال البلدين، والمصنعين.

حجم التبادل التجاري

ولفت إلى وجود تفاهمات لزيادة حجم التجارة بين البلدين، بما يتناسب مع حجم السوق الكبير، والإمكانيات، والإنتاج، لتوفير بنية أساسية ووسائل نقل حديثة.

النمو الاقتصادي

وأوضح أنّ مصر مرّت من أزمات كبيرة، وتعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لمزيد من العمل والبناء، فضلا عن تيسير وتبسيط الإجراءات عن المستثمرين، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة.