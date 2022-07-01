في ذكرى وفاته الثالثة.. حكاية عزت أبو عوف مع شبح «الخواجة شيكوريل»

مسيرة فنية رائعة قدمها الفنان الراحل عزت أبوعوف، إذ لم تكن المزيكا فقط هي طريقه الفني، ولكنه سلك طريقًا آخرًا بجانبها وأصبح من أعظم الممثلين ليس فقط في مصر، بل في الوطن العربي، عرفه الجمهور بطيبته وأدائه البسيط على شاشات التليفزيون، والسينما، ولكن متابعيه انصدموا عندما عرفوا الجانب الآخر من حياته، وهو خوفه من العفاريت.

حكاية فيلا أبو عوف المسكونة بالعفاريت

كشف النجم الراحل عزت أبو عوف، عن خوفه الشديد من العفاريت، حيث روي من خلال لقاء قديم عبر قناة «الحياة»، أن أسرته كانت تسكن في إحدى الفيلل منذ عام 1958 حتى عام 2009، والتي كانت من قبل ملكًا لرجل الأعمال اليهودي الإيطالي مورينيو شيكوريل، بالزمالك، إلا أنَّها عرفت بـ «الفيلا المسكونة بالعفاريت».

وقال الفنان الراحل عزت أبو عوف، إن رجل الأعمال وشقيقه تم قتلهم داخل هذه الفيلا، إذ تداول عدد من الأشخاص العديد من القصص والحكايات عن وجود أشباح تسكن الفيلا.

وسرد أبو عوف، قصة الفنانة يسرا صديقة شقيقته وجارتهم في نفس الوقت، عندما كانت موجودة معهم داخل الفيلا، وعندما شعرت بعفريت شيكوريل، وقال إنها قفزت مهرولة من شرفة المنزل، وهي بملابس البيت.

عزت أبو عوف: اتعودنا على وجود شبح شيكوريل

وأشار أبو عوف، إلى أن عائلته وأصدقائه بدأوا يرون هذا الشبح على التوالي، فيقول أنه كان يلعب بيانو ذات مرة برفقة شقيقه وعندما نظروا ورائهم وجدوا شبح شيكوريل.

أما عن استمرار عائلته في العيش بهذا المنزل، على الرغم من خوفهم من العفاريت والأشباح، وضح الفنان الراحل عزت أبو عوف، أنهم في البداية كانوا يشعرون بالخوف والهلع، ولكن بعد ذلك اعتادوا على الأمر، قائلًا: «شوية شوية اتعودنا على وجوده معانا».