عزت أبو عوف.. أبرز محطات في حياة برنس الشاشة المصرية

تصدر اسم الفنان عزت أبو عوف محركات البحث على «جوجل»، حيث يحل اليوم ذكرى وفاته الثانية، ولم تكن المزيكا فقط هي طريق عزت أبو عوف، لكنه أصبح واحدًا من أهم الممثلين في الوطن العربي، فقدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية.

عزت أبو عوف.. برنس الشاشة المصرية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الفنان الراحل عزت أبو عوف، وأبرز المعلومات عنه.

- ولد في مدينة القاهرة عام 1948، ودرس الطب في الجامعة.

- تفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، حيث كان عضوًا في فرقة Les Petits Chats، كما انضم بعدها لفرقة «بلاك كوتس»، وأسس مع شقيقاته الأربعة فرقة «فور إم» في أواخر حقبة السبعينيات.

- فرقة «الفور إم»، تسببت في شهرته، لما حققته هذه الفرقة من نجاحات كبيرة للغاية، وقدم الموسيقي الخاصة بكثير من الأعمال الفنية.

- مع حلول التسعينيات، اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل، وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة من خلال فيلم «آيس كريم في جليم».

- منذ ذلك الوقت استمر في مجال التمثيل ليشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومن أفلامه: «إشارة مرور، بخيت وعديلة، ليلة ساخنة، أسرار البنات، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد».

- كان أشهر أدواره في مسلسلات «زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، العمة نور، عباس الأبيض في اليوم الأسود».

- تزوج عزت أبو عوف من السيدة «فاطيما» التي تعرف عليها عندما كانت في الـ15 من عمرها، وقال في لقاء له إنها كانت تشبه الملاك.

- تولى عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، لمدة 6 سنوات، تحديدًا بين عامي بين 2006 و2012، تلك الفترة التي تضمنت العديد من الكواليس والحكايات.

- رحل عزت أبو عوف عن عالمنا فى الأول من يوليو عام 2019 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما، حيث كان يعاني بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب.