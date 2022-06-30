جهات التحقيق تطلب التحريات حول قيام طبيب بعمليات ختان إناث في عيادته بأسيوط

طلبت جهات التحقيق في محافظة أسيوط تحريات المباحث حول واقعة قيام طبيب بإجراء عملية ختان لطفلة في عيادة خاصة بمركز صدفا جنوب المحافظة، وهي الواقعة التي كشف عنها المجلس القومي للطفولة والأمومة بفرع أسيوط.

جهات التحقيق تتحرى حول الواقعة

وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، والتأكد من إذا كان الطبيب اعتاد أن يجري عمليات جراحية بالعيادة الخاصة به لختان الإناث من عدمه، كما قررت جهات التحقيق إيداع الطفلة تحت الملاحظة بمستشفى صدفا المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات.

وكان قد أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسيوط، أمس الأربعاء، أنه تم ضبط طبيب بمركز صدفا يقوم بإجراء عملية ختان في عيادة خاصة.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالواقعة

البداية كانت عندما تلقى اللواء دكتور عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في المحافظة بالحادث.

وبالانتقال والمعاينة الأولية، تبين وجود طفلة داخل عيادة أحد الأطباء بمركز صدفا، بعد إجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بالختان.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات حول الواقعة ومخالفته للقانون وسؤال أهلية المجني عليها وطلب تحريات المباحث.