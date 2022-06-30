تحذير بيطري قبل شراء الأضحية: 5 أعراض لإصابة المواشي بالحمى القلاعية

أيام قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، وهو العيد الذي يُسن فيه ذبح الأضحية، وبالتالي تشهد هذه الفترة رواجا في عملية شراء المواشي والخراف والبقر وكل ما يمكن أن يكون من الأضاحي، ويستعرض التقرير التالي عددا من النصائح لشراء أضحية خالية من الأمراض.

نصائح لشراء الأضحية

قال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس نقابة البيطريين السابق، إنه بخصوص معرفة ما إذا كانت الأضحية بها مرض ما أم لا، فهناك أعراض غير ظاهرة لذلك يقوم الطبيب البيطري بالكشف عليها لمعرف إذا كانت مريضة أم لا.

وأكد «قاسم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العلامات الصحية التي تظهر على الماشية عندما تكون في حالة صحية جيدة تتمثل في لون العين، إذ يجب أن يكون طبيعيا، وألا تكون الأضحية «معضمة»، بحسب تعبيره.

غش تجاري

وحذر «قاسم» من ممارسات بعض المربيين لزيادة وزن الماشية، إذ يعملون على تجويع الحيوان لفترة طويلة للوقت، ثم يقومون باعطائه ماء وملح ليشرب أكبر كمية ماء لزيادة الوزن، واصفا هذا بأنه يعد «غشا تجاريا».

وأشار إلى أنه من المعروف أن الأضحية تباع بالكيلو جرام، وأنه لا يوجد حل لهذا الأمر، مؤكدا أن هذه المسألة تعود لضمير الشخص الذي يبيع الأضاحي.

المواشي التي يجب تجنبها

وأضاف عضو مجلس نقابة البيطريين السابق، أنه يجب تجنب المواشي التي تظهر عليها أعراض، منها الإفرازات الخارجة من أنف الماشية، محذرا من مرض الحمى القلاعية.

وقال: «في الوقت الحالي هناك انتشار كبير للحمى القلاعية، ولكن هناك سيطرة عليها».

أعراض فيروس الحمى القلاعية

وأضح الدكتور أشرف قاسم، أن الحمي القلاعية هو مرض فيروسي موسمي مستوطن في مصر وبلاد أخرى، ويأتي من وقت إلى آخر في السنة، وتقوم الدولة بحملات منتظمة خلال السنة للحد من هذا المرض، وهو ينتقل عن طريق الهواء.

وبخصوص أعراض الحمى القلاعية التي تظهر على المواشي، قال إنها تشمل الآتي:

1- حمى مرتفعة.

2- ظهور بثور داخل الفم تؤدي إلى إفراط مفرط للعاب.

3- بثور على القدمين.

4- فقدان الوزن لدى الماشية.

5- انخفاض إنتاج الحليب بشكل كبير.