نقيب المهندسين يدعو لاجتماع طارئ.. وأزمة بسبب خطاب الأمين العام للنقابة

دعا المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلى إجتماع طارئ لمجلس النقابة يوم الإثنين المقبل الموافق 4 يوليو 2022 بمقر النقابة.

وتأتي دعوة نقيب المهندسين التي وجهها أمس الأربعاء 29 يونيو الجاري، في اليوم التالي لصدور قرار من المهندس يسري الدين، أمين عام النقابة، بتاريخ الثلاثاء 28 يونيو الجاري، بخصوص سحب توكيل مكتب محاماة يعمل كمستشار قانوني لنقيب المهندسين.

اجتماع طارئ بنقابة المهندسين

وحصلت «الوطن» على نص الخطاب الذي أثار جدلا كبيرا بين عدد من أعضاء نقابة المهندسين، لاسيما ما تضمنه من تكليف أمين عام النقابة للنقيب ببعض الأمور الإدارية الأمر الذي استغربه البعض وعبروا عن رفضهم له عبر صفحاتهم على موقع فيس بوك وجروبات المهندسين.

كما عبرت بعض الشُعب التابعة للنقابة عن رفضها لخطاب الأمين العام، ومن بينها شعبة الهندسة المدنية.

ونص قرار الأمين العام على الآتي:

أولا: سحب القرار الصادر بتاريخ 20 يونيو الجاري باعتبار مكتب الرحاب مستشارا قانونيا لنقيب المهندسين مع اعتباره كأن لم يكن وغير نافذ في حق النقابة العامة والنقابات الفرعية.

تفاصيل خطاب الأمين العام

ثانيا تكليف نقيب المهندسين بإلغاء التوكيل الرسمي الخاص بتوثيق السيارة المتنقل 1 واخطار المكتب بهذا الإلغاء.

ثالثا تكليف هيئة المكتب بمتابعة تنفيذ بالبند ثانيا والتعميم على جميع إدارات النقابة العامة وإدارات الشئون القانونية بالنقابات الفرعية بعدم التعامل مع المكتب المشار إليه في شئون النقابة العامة والنقابات الفرعية وفقا لما سبق وعرض ما تم من إجراءات في هذا الشأن باجتماع المجلس الأعلى المقبل.

رابعا سرعة مخاطبة الجهات القضائية لترشيح أحد مستشاريها للعمل مستشارا قانونيا للنقابة العامة للمهندسين.