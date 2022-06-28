وظائف خالية لـ«المهندسين» في وزارة النقل.. اعرف الشروط والتفاصيل 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، التابعة لوزارة النقل، عن العديد من الوظائف، بينها «باحث تخطيط، باحث مشروعات، مهندس حاسبات، مهندس معماري، مهندس ميكانيكا، مهندس اتصالات، ومهندس مدني» بالتعيين، حيث تكون فترة التقديم للالتحاق بهذه الوظائف، من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2022.

ضوابط وشروط وظائف وزارة النقل

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل وضوابط وشروط التقديم للوظائف، على النحو التالي:

أولا: وظيفة باحث تخطيط وباحث مشروعات (مهندس حاسبات)

- بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

الجهة التابع لها: وزارة النقل.

وصف الوظيفة: تقع في الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وتختص بإعداد دراسات والأبحاث الهندسية والبيئية والاجتماعية واللوجيستية الخاصة بمشروعات النقل وبحوث تكنولوجيا النقل.

المهارات المطلوب توافرها في المتقدم للوظيفة

- المهارات الأساسية: اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية الحديثة.

- شروط المتقدمين:

العمر: يجب ألا يزيد على 30 عاما.

مستوى المؤهل: عال.

المؤهل: بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة حاسبات.

التقدير: جيد.

المستندات المطلوبة: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لـ الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة «وجهين بحسب الأحوال»، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، كارنيه نقابة المهندسين، شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة»، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، صورة من إيصال الإيداع.

- بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: خالية.

بداية الإعلان: 2022/06/23.

نهاية الإعلان: 2022/07/24.

العدد المطلوب: 1

بيانات الاتصال: التقديم إلكترونيا عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارا من 29/6/2022 حتى 24/7/2022.

ثانيا: باحث تخطيط أو باحث مشروعات (مهندس معماري)

وصف الوظيفة: تقع في الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وتختص بإعداد دراسات والأبحاث الهندسية والبيئية والاجتماعية واللوجيستية، الخاصة بمشروعات النقل وبحوث تكنولوجيا النقل.

ثالثا: باحث تخطيط/ باحث مشروعات (مهندس ميكانيكا)

وصف الوظيفة: تقع في الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وتختص بإعداد دراسات والأبحاث الهندسية والبيئية والاجتماعية واللوجيستية الخاصة بمشروعات النقل وبحوث تكنولوجيا النقل.

المؤهل: عال، بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة ميكانيكا.

العدد المطلوب: 1

رابعا: باحث تخطيط/ باحث مشروعات (مهندس اتصالات) تعيين

وصف الوظيفة: تقع في الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وتختص بإعداد دراسات والأبحاث الهندسية والبيئية والاجتماعية واللوجيستية، الخاصة بمشروعات النقل وبحوث تكنولوجيا النقل.

المؤهل: عال، بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة اتصالات.

العدد المطلوب: 2

خامسا: باحث تخطيط/ باحث مشروعات (مهندس مدني)

وصف الوظيفة: تقع في الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وتختص بإعداد دراسات وأبحاث هندسية وبيئية واجتماعية ولوجيستية خاصة بمشروعات النقل وبحوث تكنولوجيا النقل.

المؤهل: عال، بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة مدنية.

العدد المطلوب: 8