نقيب المهندسين يعلن تفاصيل إنهاء أزمة مصيف مطروح بعد تعطله لسنوات

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عن تفاصيل إنهاء أزمة مصيف نقابة المهندسين في منطقة كيلوباترا بمحافظة مرسي مطروح، الذي ظل معطلا لسنوات.

وتمكن النقيب، وفق بيان له اليوم، بجهود حثيثة ومكثفة بُذلت خلال الأسابيع الماضية، من إنهاء أزمة مصيف نقابة المهندسين في مطروح الذي أنشئ عام 2018 ويضم 56 وحدة مصيفية.

مصيف المهندسين في مطروح

وقال النبراوي عن حل أزمة مصيف المهندسين في مطروح: تعطل تشغيل المصيف كان بسبب عدد من المعوقات التي تعذر حلها خلال السنوات الأربع الماضية، وبينها مشاكل إدارية تتعلق بترخيص المبنى التي حالت دون دخول المرافق «الكهرباء» إلى المبنى.

وجاءت تحركات نقيب المهندسين، ومجلس النقابة لحل أزمة مصيف النقابة في مرسي مطروح على خلفية تلقيه عدد كبير من شكاوى المهندسين خلال جولاته بالمحافظات المختلفة في شهر رمضان الماضي بشأن المصيف، بوصفه أصل مهم معطل، فضلا عن الاهتمام الكبير الذى أولاه نقيب المهندسين بإعادة تشغيل المصيف لخدمة أعضاء النقابة، باعتبار أن تعطله بمثابة إهدار لأموال النقابة.

حل أزمة مصيف مطروح

أضاف «النبراوي» أنه بدأ تحركاته لحل أزمة مصيف مطروح في الأول من شهر مايو الماضي بزيارة إلى محافظة مطروح، حيث قام بجولة تفقدية في مصيف نقابة المهندسيين، لبحث حالته والوقوف على أسباب عدم تشغيله.

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لقاء النبراوي ومحافظ مطروح لحل أزمة المصيف

وواصل «النبراوي» قائلا إنه التقى محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لبحث سبل حل مشكلة مصيف المهندسين، إضافة إلى لقاء رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح المهندس خالد عبدالله عيسى، وأعضاء المجلس بالكامل، وتكليف نقابة مطروح الفرعية بتجهيز ملف شامل بخصوص هذا الموضوع وتقديمه للنقابة العامة لدراسة المشكلات التي واجهت افتتاحه.

وأوضح نقيب المهندسين أنه تمت إزالة هذه المعوقات فعليا، بتضافر جهود هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة بالتواصل مع الأجهزة المعنية وبينها هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لكهرباء مصر ، والتي وافقت على توصيل التيار الكهربائي للوحدات المصيفية، وستقوم النقابة بالإجراءات اللازمة تمهيدا ليصبح المصيف جاهزا لاستقبال المهندسين وعائلتهم.

وتقدم «النبراوي» بالشكر لكل الأجهزة المعنية التي ساهمت في حل المشكلة، وعلى رأسهم محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وهيئة المجتمعات العمرانية.