مراجعة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022.. وتفاصيل أسئلة الامتحان

قدم عمرو عاطف، معلم مادة الجغرافيا، مراجعة نهائية للطلاب للصف الثالث الثانوي 2022، بالتزامن مع قرب موعد الامتحان الذي يعقد ورقيا في المدارس بنظام «بابل شيت» والأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن تسليم الطلاب كتيب مفاهيم أثناء اللجنة الامتحانية يشمل المفاهيم والمصطلحات التي تساعد الطلاب على فهم طبيعة الأسئلة.

وأضاف «عاطف» لـ«الوطن»، أن مراجعة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022 تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي في شكل نماذج امتحانات بإجاباتها، موضحا أن أسئلة الامتحان ستتنوع ما بين أسئلة عن العلماء وربطها بأي درس بالمنهج ومجالات الجغرافيا السياسية وبالموضوعات التجارية وخريطة آسيا قبل وبعد.

تفاصيل مراجعة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022

وتشمل محاور أسئلة الامتحان أيضا، أسئلة عن التقنيات الحديثة وخريطة من خارج المنهج وربطها بعوامل اختيار العاصمة أو خريطة الوطن العربي وخريطة أفريقيا بكتيب المفاهيم وربطها بأي جزء بالمنهج وخاصة شكل الدولة ومميزات وعيوب مساحة الدولة ومظاهر التضاريس أو خريطة وسؤال عن المناخ وخريطة من المنهج وربطها بالمناخ.

كما تشمل أيضا شكلا بيانيا أو جدول الميزان التجاري أو القوة الاقتصادية لدولة ما والهرم السكاني في خصائص السكان وخصائص نظام الحكم في الدولة وصورة عن النظام الانتخابي وعوامل نشأة الحدود السياسية ومراحل الحدود ووظائف الحدود وربطها بالتكتلات، وأنواع المياه ورسمة عن المناطق المائية والمشكلات وربطها بالأقليات.

بالصور مراجعة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي

كما تشمل المشكلات وربطها بالمناطق والمضايق وربطها بالمشكلات والمنظمات الدولية أو صور وخريطة العالم السياسية 2015 والأقليات، وربطها بالخريطة وأنواع الهجرات وسؤال عن مناطق تركز الأقليات وأحد أهداف التكتلات الاقتصادية والاتحاد الأوروبي، بحسب ما كشف «عاطف».

وأكد عمرو عاطف أن مراجعة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022، تشمل نماذج لتدريب الطلاب على شكل أسئلة الامتحان، مشددا على الطلاب بأن أي سؤال عن شكل بياني أو جدول أو هرم سكاني أو صورة أو أرقام حسابية لابد من قراءة رأس السؤال جيدا وتحديد المطلوب وتحديده في الجزء الخاص بالمنهج لاستنتاج الإجابة، ولابد من التركيز على الخرائط في كتيب المفاهيم وأي من خريطة المنهج طبقها على المثال الموجود بالمنهج لاستنتاج الإجابة حسب المطلوب.