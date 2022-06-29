تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022.. أي إجابة في ورق الأسئلة لن تصحح

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير الطالب الذي يجيب في بوكليت الأسئلة فقط بامتحانات الثانوية العامة 2022، بعد شكاوى بعض الطلاب من تسجيلهم الإجابات في البوكليت، وعدم استطاعتهم نقلها إلى البابل شيت بسبب ضيق الوقت.

التصحيح إلكتروني من ورقة البابل شيت فقط

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أي إجابة لطالب الثانوية العامة في كراسة الأسئلة فقط، لن يتم تصحيحها لا إلكترونيا ولا ورقيا، ولا يحق للطالب سؤال الوزارة عن درجات هذه الأسئلة في أي مادة، لأن التصحيح إلكتروني ومن ورقة البابل شيت فقط.

الطالب الذي أجاب على كل الأسئلة في البوكليت.. راسب

ولفت إلى أن الطالب الذي أجاب على كل الأسئلة في البوكليت، دون أن ينقلها في البابل شيت، سيتم اعتباره راسبا في هذه المادة، ولو كانت جميع إجاباته صحيحه في بوكليت الأسئلة، لأن الوزارة أعلنت عن التصحيح الإلكتروني قبل بداية الامتحانات، والكل يعلم أن التصحيح إلكتروني من البابل شيت فقط.

واشار المصدر، إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بدأ اليوم تصحيح امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة إلكترونيا بالماسح الضوئي، والذي أداها الطلاب يوم الأحد الماضي، لافتاً إلي أنه تم الانتهاء من تكويد البابل شيت ومطابقة بيانات الطلاب في بوكليت الأسئلة، مع أوراق إجاباتهم في البابل شيت، ومراجعة مطابقة الاسم ورقم الجلوس الخاصة بكل طالب.

وفي نفس السياق، يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة الكيمياء للشعبة علمي (علوم ورياضة)، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، يوم الأحد المقبل ورقيا بنظام البابل شيت، في لجان مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.