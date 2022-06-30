توزيع درجات الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022.. 5 أبواب بـ50 سؤالا

كشف أحمد جميل، معلم أول كيمياء، عن تفاصيل توزيع درجات الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022، والذي سيعقد يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل، ورقياً بنظام «البابل شيت»، مشيراً إلى أن الأسئلة ستكون موضوعية تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، كما أنه سُيعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

تفاصيل توزيع درجات الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022

حصلت «الوطن»، على تفاصيل توزيع درجات الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022 ، والتي تشمل 50 سؤالاً، منها 40 سؤالا لكل واحد منها درجة، و10 أسئلة لكل منها درجتين، لتصبح الدرجة النهائية الكبرى 60 درجة والصغرى 30 درجة.

أضاف جميل، أن توزيع درجات الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022 ، تشمل درجتين لكل مسألة، موضحاً أن الامتحان سيشمل من سبع إلى تسع مسائل، مؤكداً أنها ستكون من الأبواب «الثاني، الثالث، الرابع» في المقرر الدراسي، أما بقية أسئلة الامتحان ستكون درجة واحدة لكل سؤال.

توزيع أسئلة الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022

- الباب الأول سيشمل 4 أسئلة عن عناصر السلسلة الانتقاليه الأولى واستخداماتها وحالات تأكسدها والخواص العامة لها و4 أسئلة على استخلاص الحديد من خاماته وخواص الحديد وأكاسيد الحديد الثلاثة.

- الباب الثاني سيشمل 4 أسئلة عن التحليل الوصفي و4 مسائل عن التحليل الكمي منهم مسألتين على المعايرة ومسأله على الطاير ومسألة على الترسيب.

- الباب الثالث سيشمل 4 أسئلة عن الاتزان الكيميائي خاصة ثابت الاتزان وقاعدة «لوشاتيليه» و4 أسئلة على الاتزان اليوني والأس الهيدروجينى والتميؤ وحاصل الإذابة.

- الباب الرابع 4 أسئلة عن الخلايا الجلفانية وأنواعها ومسألة على القوة والدفعة الكهربية ومسألتين على قوانين «فاراداي» وسؤالين على تطبيقات التحليل الكهربي والحماية الأنودية والكاثودية.

- الباب الخامس 18 سؤال على تحضير بعض المركبات واستخدامات بعض المركبات وقواعد الأيزوميرات والتحويل من مركب لآخر ودرجة غليان المركبات الكيميائية والذوبان ومعادلات تطبيقية على تفاعلات مهمة.