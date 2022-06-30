شعراوي يوقع اتفاقية تنظيم مصر للدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي 2024

وقع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الاتفاقية الرسمية الخاصة بتنظيم واستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بمدينة القاهرة عام 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى الحضري العالمي «WUF11» في دورته الحادية عشر، والتي تعقد في مدينة «كاتوفيتشي» بدولة بولندا، تحت عنوان «تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل»، بحضور ماتيوز بورويسكي رئيس وزراء بولندا وميمونة محمد شريف وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية من الدول العربية والأفريقية.

تسلم علم الدورة الـ12

كما شهدت الجلسة تسلم اللواء محمود شعراوى علم الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي نيابة عن الحكومة المصرية وذلك من ممثلي حكومة بولندا، موجهاً الدعوة للوزراء والمشاركين لمواصلة التعاون المثمر مع مصر في الدورة القادمة للمنتدى الحضري العالمي.

استضافة مصر للدورة القادمة للمنتدى

وخلال الجلسة أعلنت السيدة ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن استضافة مصر للدورة القادمة للمنتدى في 2024، وأعربت عن تطلعها لتنظيم جيد للمنتدى القادم وعلى ثقة الأمم المتحدة في قدرة مصر على حسن الاستضافة والتنظيم.

وأشارت إلى تقديم كل الدعم اللازم والتعاون والتنسيق الجيد مع الحكومة المصرية للخروج بالدورة القادمة في أفضل صورة ممكنة.