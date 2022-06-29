«الإسكان» و«التنمية المحلية» تستعرضان استضافة منتدى Wuf 12 مع مسؤولة أممية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خلال مشاركتهم بفعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF11، في دورته الحادية عشرة تحت عنوان «تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل»، والمقام بمدينة (كاتوفيتشي)، بدولة بولندا.

المنتدى الحضري العالمي

وأوضح وزير الإسكان، أنّ اللقاء شهد استعراض الاستعدادات لاستضافة مصر لـ المنتدى الحضري العالمي القادم Wuf 12، والتجهيزات اللازمة لإعداد المؤتمر، وإخراجه في أفضل صورة، فضلا عن مناقشة كيفية الاستفادة من استضافة مصر للمؤتمر العالمي للمناخ Cop 27، نوفمبر المقبل، والخروج بمجموعة من الإجراءات الخاصة بالأجندة الحضرية الجديدة.

المؤتمر العالمي للمناخ Cop 27

وأشار الوزير إلى استعداد وجاهزية جمهورية مصر العربية، لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ Cop 27، مؤكدا أنّ القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمؤتمر العالمي للمناخ، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، قدّم وزير الاسكان شرحا عن المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها، بهدف توفير سكن ملائم للمواطنين من مختلف الشرائح، في بيئة سكنية حضارية مخططة، كما شرح جهود الدولة حاليا في مجال وسائل النقل الحضري، صديق البيئة، وكذا جهود التوسع العمراني المختلفة.

من جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوي، بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التي تربط بين وزارة التنمية المحلية، وبرنامج المستوطنات البشرية، في عدد من الملفات المشتركة، مشيرا إلى أنّ الحكومة المصرية بدأت بالفعل الاستعدادات لاستضافة الدورة الـ12 للمنتدى القادم عبر اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الملف واللجان الفرعية التي تم تشكيلها.

وأكد وزير التنمية المحلية، سعي الحكومة لتخرج مصر من جديد بمشهد حضاري أمام دول العالم أجمع، باستضافة هذا الحدث الدولي المهم، ليضاف إلى رصيد مصر الحضاري والعمراني محليا وإقليميا وعالميا.

من جانبها، أعربت ميمونة شريف، عن تقديرها لعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرة إلى التعاون الجاري بين الجانبين في استضافة وتنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات المهمة، وبينها استضافة محافظة الأقصر ليوم المدن العالمي خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي حضره رئيس مجلس الوزراء، وكذا تنفيذ بعض المشروعات والبرامج في المحافظات المصرية.

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وأشارت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى تطلع المنظمة للتنسيق المتواصل مع الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي المقبل، موضحة أنّ إقامة منتدى بهذا الحجم يتطلب استمرار التحضير والتنسيق بشكل جيد، وسنضع كل الخبرات الفنية لدعم وتعزيز استضافة مصر للدورة القادمة، وكذا توفير أي دعم للقاهرة خلال استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ خلال نوفمبر المقبل.

وأعربت ميمونة محمد شريف، عن تقديرها وشكرها لاستعداد الحكومة المصرية للتوقيع على اتفاقية استضافة المنتدى الحضري القادم بالقاهرة، مؤكدة ثقة الأمم المتحدة في قدرة مصر على التنظيم والاستضافة الجيدة لقمة المناخ المقبلة والمنتدى الحضري العالمي.