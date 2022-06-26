وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو: علامة فارقة في تاريخ مصر

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ذكرى مرور 9 سنوات على ثورة 30 يونيو

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: «يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة مرور 9 سنوات لثورة 30 يونيو المجيدة، التي خرج فيها شعب مصر العظيم بالملايين في مشهد تاريخي ليرسم قدر مصر المضيء وليصنع ثورة أصبحت علامة فارقة في تاريخ مصر التي التحمت قوة الشعب المصري مع أبناء القوات المسلحة والشرطة ليستعيدوا الحرية والهوية المسلوبة وينقذ مصر من الفوضى والانهيار».

تبدأ مصر على يدكم مرحلة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل

وأضاف شعراوي في نص البرقية: «تبدأ مصر على يدكم مرحلة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء هذا الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته وبذل كل جهد وعطاء في سبيل بناء الجمهورية الجديدة»، متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية عليكم ومصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والرخاء، مؤكدا «كامل الدعم والتأييد لجهودكم المخلصة لكل ما تبذلونه في صالح الوطن».