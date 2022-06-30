عمرو خطاب: ربع مليون مستفيد من مبادرة سكن لكل المصريين

قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، القيادة السياسية أولت ملف الإسكان اهتمامًا بالغًا على كافة الأصعدة والمحاور، معقبًا: «التحدي كان كبير بعد 2014 لأنه كان فيه أزمات كتير في كل المجالات كالبنية التحتية والإسكان والإسكان اللائق للمصريين، في آخر 8 سنوات تم إنتاج ما يعادل إنتاج 38 عامًا».

خطاب: لا نبني مجرد مساكن منخفضة التكلفة

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تحدي الوزارة كان لبناء مساكن ووحدات سكنية لائقة لكل المصريين، وليست مجرد بناء مساكن منخفضة التكلفة لا يحبها القاطنين فيها.

خطاب: سكن لكل المصريين مبادرة أطلقها الرئيس عام 2021

واستطرد: «سكن لكل المصريين مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021 وتم فيها طرح إعلانين استفاد منها ربع مليون مواطن بواقع ربع مليون وحدة سكنية، وتم طرح 16 إعلانًا سكنيًا منذ عام 2014 وحتى الآن، وكان المستهدف فيهم فئة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، بالكثير من المساحات المطروحة».

وأوضح أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين» أعقبها مبادرة التمويل العقاري للتقسيط بواقع 3% لمتوسطي ومحدودي الدخل، موضحًا: «ده خلي فئة كبيرة من المجتمع تستفيد من المشروع، وفي 2014 استفاد في السنة ما بين 300 لـ400 مواطن استفادوا من الوحدات السكنية، وحاليا يستفيد 350 ألف مواطن بالوحدات السكنية سنويا».

وتابع: «تم إتاحة أراضي سكنية لكل فئات المجتمع للاستفادة والاستخدام بشكل منظم وقانوني».