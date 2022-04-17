بريد الوطن .. وزارة الإسكان ترد على شكوى أهالى مدينة الشروق

طالعت باهتمام الشكوى المنشورة بجريدتكم الصادرة بتاريخ 2 فبراير الماضى تحت عنوان «وجِّه بزيادة أعدد مينى باص الشروق يا وزير الإسكان»، والمتضمنة شكوى سكان مدينة الشروق فى منطقة بوابة 2 طريق السويس من نقص المواصلات التى تمر بهذه المنطقة. أود أن أشير إلى ما أفاد به السيد عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بأنه تم تشغيل (101) سيارة لربط مدينة الشروق بميادين «العباسية - رمسيس - شبرا - التحرير - روكسى - المرج - موقف العاشر»، وتم أيضاً تشغيل 20 سيارة لربط جميع المناطق الداخلية بالمدينة.

هشام أحمد أمين - المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام

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