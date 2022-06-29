آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور الجديدة.. صور

تعد مدينة العبور الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التى توليها الدولة اهتمام كبير، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، فى كل القطاعات، سواء السكنية، الصناعية، الخدمية، وغيرها من المشروعات، لتوفير حياة متكاملة للسكان داخل هذه المدن.

وتقوم وزارة الإسكان والمرافق، من حين لآخر، بطرح عدد من الوحدات السكنية، وقطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العبور الجديدة.

آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور الجديدة

- تضم مدينة العبور الجديدة، 28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر»، ومشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة 2600 فدان.

- جاري العمل على أعمال الزراعة لجميع المحاور الرئيسية للمدينة بمشروع الإسكان الاجتماعي ذى الطابع المميز.

- يضم مشروع الإسكان الاجتماعي ذى الطابع المميز، نحو 78 عمارة.

- تم الانتهاء من أعمال الطرق بمشروع الإسكان الاجتماعي ذى الطابع المميز.

- يضم الحي 14 بمدينة العبور الجديدة، 806 عمارة سكنية بإجمالي 19344 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي».

- جارى تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لـ ٧٨ عمارة بالإسكان الاجتماعى ذى الطابع الحديث نموذج ٩٠م2 بمنطقة الـ 2600 فدان بالمدينة.

- يضم مشروع الإسكان الاجتماعى ذى الطابع الحديث نموذج ٩٠م2 بمنطقة الـ 2600 فدان 1872 وحدة سكنية.

- جاري العمل بخزان المياه سعة 10 آلاف م3 المغذى لمنطقة الـ 2600 فدان.

- جار تنفيذ وحدة مرور ومحطة فحص المركبات تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ2600 فدان بحى الكرامة على مساحة 7 أفدنة، وتتكون من (مدرسه قيادة- وحدة فحص فنى- مبنى إدارى- محطة وقود) لتعود بالنفع على سكان المدينة والمناطق المحيطة.