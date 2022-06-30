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عاجل.. رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من الجزائر

كتب:

محمد مجدي
09:34 م | الخميس 30 يونيو 2022
مدبولي خلال زيارته للجزائر

مدبولي خلال زيارته للجزائر

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة بعد الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الجزائرية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسؤولين.

وكان الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان في وداع الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار هواري بومدين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين في ختام زيارته التي ترأس خلالها، ونظيره الجزائري، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما شارك بصحبة الوزير الأول الجزائري في افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري المشترك.

وشهدت الزيارة كذلك توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.