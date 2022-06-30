الرئيس الجزائري لـ«مدبولي»: السيسي رجل محب لوطنه واستعاد قوة مصر

استقبل الرئيس الجزائرى، عبدالمجيد تبون، اليوم في قصر الرئاسة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور أيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر.

العلاقات المصرية الجزائرية

واستهل الرئيس تبون اللقاء، بالتأكيد على ما يربط الجزائر بمصر من علاقات أخوية وطيدة، مضيفا أنّ تجارب البلدين معا كلها تجارب قوية وإيجابية.

السيسي رجل محب لوطنه

وأشاد الرئيس تبون بالعلاقات الأخوية التي تربطه بأخيه الرئيس السيسي، قائلا إنّ الرئيس السيسي رجل محب لوطنه، ومصر استعادت في ظل رئاسته قوة وزخما، وندعو الله له بالتوفيق، ولمصر العزيزة دوام التقدم والنماء، لأنها كانت دوما سندا للعرب.

من جانبه، نقل مدبولي، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس تبون، وتهنئته لقيادة وشعب الجزائر الشقيقة بمناسبة قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، وتمنياته بدوام التقدم والازدهار والاستقرار للجزائر في عهد الرئيس تبون.

وأعرب رئيس الوزراء، عن اعتزازه بالتشرف بزيارة مقام الشهيد أمس، واستحضاره خلالها ليس فقط جلال تضحيات شهداء الجزائر الأبرار في حرب التحرير، وإنّما أيضا تضحياتهم الغالية على قلوب المصريين في حرب 73، التي شارك فيها جنود جزائريون إلى جانب أشقائهم المصريين في حرب أكتوبر المجيدة.

معركة التنمية

وأضاف رئيس الوزراء، أنّنا على ثقة في أنّ شعبينا الذين سطرا أروع البطولات في معركة الاستقلال وتحرير الأرض، قادران على اجتياز معركة التنمية، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تتطلب منا تكاتف الجهود، سعيا لتحقيق التكامل.

وأشاد مدبولي، بخطة الرئيس تبون لبناء مليون وحدة سكنية، والتي تأتي استكمالا لجهوده الناجحة خلال فترة توليه وزارة إسكان الجزائر لـ5 سنوات.

حياة كريمة

وتطرق في هذا السياق، للجهود التنموية الكبيرة التي يقودها الرئيس السيسي في شتى النواحي، مستعرضا تفاصيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وكذا مشروعات استصلاح الأراضي، وخطط توفير مخزونات من السلع الاستراتيجية، وغيرها من المشروعات التي أسهمت فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وعقّب الرئيس تبون بأن هذه هي المشروعات والبرامج الجديرة بالاتباع، والتي تضع مصر على مسار تنموي تستحقه، مستعرضا الجهود والبرامج التنموية المختلفة التي تتبناها الجزائر في مجالات السكن، والتعليم العالي، والزراعة، والتطوير الحضري، وزيادة فرص العمل، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.

وفي ختام المقابلة، أكد مدبولي أنّه سيعمل مع الوزير الأول للجزائر الشقيقة على برنامج تنفيذي لكل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، من أجل الإعلان عن مشروعات مشتركة قبل نهاية العام الحالي.