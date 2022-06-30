مدبولي: الأزمات العالمية تتطلب تعزيز درجات الصمود الاقتصادي بالعمل المشترك

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لنظيره الجزائري، وكل الأشقاء في الجزائر، بخالص التهنئة بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد رقم 60 لاستقلال الجزائر.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري، قبل قليل، عن أطيب التمنيات القلبية للجزائر بدوام الاستقرار ومزيدا من التقدم والرقي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالمجيد تبون.

خلق مناخ استثماري وتيسير بيئة الأعمال

وأضاف: «نولي منتديات الأعمال اهتماما كبيرا لا يقل عن اجتماعاتنا الحكومية، وأؤكد أن قسطا وافرا من مباحثات الحكوميتين المصرية والجزائرية يركز على وضع الأطر التنظيمية وإطلاق الآليات المناسبة لخلق مناخ استثماري وتيسير بيئة الأعمال، ما يتيح أفاقا رحبة لانطلاق أصحاب الأعمال في بلدينا نحو شراكات تنموية وتكامل بناء في مختلف قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي».

وتابع: «اهتمامنا اليوم يتنامى بعقد مثل هذه المنتديات انطلاقا من إيمان مشترك بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تنمية النشاط الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية».

مصر تحرص على الحوار والتشاور مع الحكومات الصديقة والشقيقة

وأكد، أن العالم يواجه تداعيات أزمات تتطلب تعزيز درجات الصمود الاقتصادي وتكيف السياسات التنموية عبر التعاون والعمل المشترك، مشددًا على أن مصر تحرص على الحوار والتشاور مع الحكومات الصديقة والشقيقة من أجل تبادل الخبرات والرؤى لتحفيز القطاع الخاص على المزيد من الإنتاج والاستثمار والتوظيف ونقل التكنولوجيا وتوطينها بما لذلك من أثر إيجابي في ضبط الأسواق والأسعار ورفع معدلات النمو وزيادة مستويات الدخل.