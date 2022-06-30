مفاجأة في قضية شيماء جمال.. زوجها أتلف كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال، عن وجود عملية إتلاف عمدي لكاميرات المراقبة إحدى الوحدات السكنية ذات الصلة بمسرح الجريمة وأن النيابة العامة فحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عن عمد لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات لاسترجاع البيانات المحذوفة.

صديق زوج المذيعة شيماء جمال شاركه في تنفيذ الجريمة

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن صديق زوج شيماء جمال كان شريكا في الجريمة وأنه كان على علم بخطة الجريمة قبل تنفيذها بفترة، كما أنهما وضعا خطة تلك الجريمة معاً، وأنه قبل مساعدة زوجها في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة.

خطة القبض على زوج شيماء جمال

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالقبض على زوج المذيعة شيماء جمال من الشرطة صباح اليوم، بعد رحلة بحث من الشرطة ضمت فريقا أمنيا موسعا شارك فيه نحو 20 ضابطًا حتى نجح في تتبع خط سير المتهم الذي تنقل ما بين 3 محافظات وهي الجيزة والإسكندرية والسويس التي كانت المحطة الأخيرة للقبض عليه في منزل صديقه «فاروق. أ» صاحب شركة استيراد وتصدير.

زواج عرفي ثم رسمي في 2019 من شيماء جمال

ولا يزال زوج شيماء جمال يمثل حتى الآن أمام جهات التحقيق لسماع أقواله في جريمته بتهمة القتل العمد لزوجته الثانية التي تزوجها عرفيًا في عام 2017 وأن الزواج تحول إلى رسمي في عام 2019.

وبحسب مصادر أمنية، كانت شيماء جمال تطلب من زوجها مبالغ مالية وفي حالة امتناعه كانت تهدده بإبلاغ زوجته الأولى والجهة التي كان يعمل فيها، وأنه خطط للانتقام منها وقتلها.