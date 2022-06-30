تامر حسني يداعب شيماء سيف في حفل زفاف نجل جمال العدل «فيديو»

هنأ الفنان تامر حسني، أحمد العدل، ابن المُنتج جمال العدل، بمناسبة حفل زفافه، الذي أحياه أمس الأربعاء، وسط حضور فني كبير، في أحد الفنادق الكبرى في الجيزة.

ونشر تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من حفل الزفاف، يُشدو فيه بأغنيته الجديدة «من النهارده هدلعني»، ويرقص مع الفنانة يسرا، كما مازح الفنانة شيماء سيف خلال الحفل.

الفنانة يسرا القمر كانت مبدعة

وعلق تامر حسني، على مقطع الفيديو، قائلًا: «حبيب قلبي أحمد العدل وعروسته القمر دينا مليون مبروك كان فرح زي العسل مع كل نجوم مصر حبايب قلبي ويسرا القمر كانت مبدعة، أما بقى ضحكة شيماء سيف حاجة تانية من العسل وهي بتركب الهوا.. هزغزغني وأضحكني هو ده.. مليون مبروك لأحمد ودينا وكل العدلية وعقبال الجميع».

تامر حسني ينتظر طرح فيلمه الجديد «بحبك»

وفي سياق متصل، ينتظر الفنان تامر حسني، طرح فيلمه الجديد «بحبك»، في السينمات اعتبارًا من يوم 7 يوليو، حيث يُشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى المُقبل، إذ يُنافس فيلمي «الكيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم «عمهم» لـ محمد عادل إمام.

فيلم «بحبك» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، هدي المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.