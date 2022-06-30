تفاصيل رحلة البحث عن المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال.. 20 ضابطا في مهمة خاصة

لم تهدأ أجهزة الأمن على مدار 48 ساعة حتى نجحت في القبض على المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال داخل مزرعة في أبو صير بالبدرشين، وقطع الفريق الأمني الذي أشرف عليه اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الطريق أمام الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن هروب المتهم بقتل شيماء جمال خارج البلاد، لكن اليقظة الأمنية ساهمت في حصاره بشكل محكم حتى سقط في أيدي الشرطة بعد أن تنقل بين 4 محافظات.

المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال سقط في السويس

كانت المحطة الأخيرة لزوج شيماء جمال في منزل صديقه «فاروق. أ» في السويس قادمًا من ستانلي بالإسكندرية وقبلها الساحل الشمالي، وأنه وصل إلى منزل صديقه في السويس في الساعة 7 من صباح أمس، وخلال وجوده في المنزل داهمت الشرطة المنزل وعندما شاهد القوات قال لهم: «كنت منتظركم»، وتحفظت الشرطة عليه دون أي مقاومة، وعثر بحوزته على سلاحه المرخص وحقيبته بداخلها أغراضه الشخصية.

20 ضابطا شاركوا في رحلة البحث عن المتهم بقتل شيماء جمال

وشارك فريق أمني كبير ضم 20 ضابطًا من الأمن الوطني والأمن العام ومباحث السويس وسيارتي أمن مركزي، وأشرف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية على الفريق الأمني الذي تمكن من ضبط المتهم الهارب، كما شارك العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، والعقيد أحمد نجم مفتش المباحث، والمقدم إسلام المهداوي رئيس قسم أول أكتوبر، والمقدم مصطفى كمال رئيس قسم أكتوبر ثان حتى نجح الفريق في القبض على المتهم قبل أن يتمكن من الهروب خارج البلاد.

سبب مقتل المذيعة شيماء جمال

وبحسب مصادر أمنية، قالت إن المتهم خطط للجريمة قبل شهرين من تنفيذها انتقامًا من زوجته التي كانت تهدده في حالة امتناعه عن تنفيذ احتياجاتها المالية بإبلاغ زوجته الأولى والجهة التي يعمل فيها، وأنه استأجر المزرعة في البدرشين قبل شهرين وفي يوم الحادث اصطحبها إلى هناك وخنقها ودفن جثمانها في حفرة وسكب عليها مياه نار.

التحريات: شيماء جمال تزوجت عرفيا في 2017 من المتهم بقتلها

وأوضحت المصادر أن زوج المذيعة شيماء جمال تعرف عليها في عام 2017 وتزوجها عرفيها وفي عام 2019 تزوجها رسميًا وأنها كانت متزوجة قبله من «شيف» أنجبت منه طفلة، وبعده تزوجت من طبيب، ومؤخرًا منفذ الجريمة في عام 2017 بعلم أسرتها فقط دون علم أي من أسرته.