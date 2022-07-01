الأوقاف تكشف عن سعر وأماكن بيع صك الأضاحي: تستهدف مليوني شخص

كشف الدكتور محمد أبوستيت مدير المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف تفاصيل صك الأضحية، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت هذا المشروع عام 2015، وحقق وقتها ايرادات بلغت 30 مليون جنيه، حتى وصلت العام الماضي لـ142 مليون جنيه.

وأوضح أبوستيت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن ذلك يرجع لمشاركة وثقة أهل الفضل من المجتمع المصري في هذا المشروع الذي تتبناه وزارة الأوقاف مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتعتبر نموذج للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني ومشاركة أغلب مؤسسات الدولة المنوط بها الأمر.

انتفاع 2 مليون أسرة

ولفت أبوستيت إلى أن الأوقاف تجمع الصكوك وتبيعها وتحصل أموالها ثم تقوم وزارة التموين باستيراد الأبقار الحية، وذبحها في مجازرها تحديدًا مجزر أبوسمبل بأسوان وتٌنقل لمجزر البساتين لتقطعها ونقلها طبقا للمواصفات القياسية وتوزع بواسطة سيارات وزارة التموين.

وأشار أن العام الماضي انتفعت فيه أكثر من مليوني أسرة من الأسرة الأولى للرعاية، حيث تم توزيع 2175 طن لحوم طعام وأضاحي، معقبا: «1453 طن أضاحي و750 طن صكوك الإطعام».

أسعار صك الأضحية هذا العام

وأكد أبوستيت أن الأوقاف تستهدف الوصول لمليوني أسرة في صكوك الأضاحي فقط، لافتًا أن قيمة الصك هذا العام، السوداني 2200 جنيه والبلدي 3800 جنيه، مشيرًا أنه متوفر في جميع المساجد الكبرى بالمحافظات ومديريات الأوقاف ومن خلال البنوك وخدمات الدفع الالكترونية.

ولفت أنه يمكن إرسال مندوب له لتحصيل قيمة الصك بدون أي رسوم، وذلك بعد الاتصال على رقم المشروع مشيرًا أن هذه اللحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية.