الليلة.. بدء عرض مسرحية «الجميلة والوحش» لـ مروة عبدالمنعم

يبدأ عرض مسرحية «الجميلة والوحش»، الليلة في الساعة الثامنة مساءً، على مسرح الماركيه كايرو فيستڤال بالتجمع الخامس، وهو من بطولة حمزة العيلي، وكوكبة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج محسن رزق، موسيقى وألحان هيثم الخميسي، أشعار عادل سلامة.

حمزة العيلي يروج لمسرحية الجميلة والوحش

وروج الفنان حمزة العيلي، للعرض المسرحي من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر مجموعة من صور الكواليس قائلًا: «اليوم الجمعة 1-7 بإذن الله على مسرح الماركيه كايرو فيستڤال أول ليالي عرض الجميلة و الوحش، بطولة المبدعة مروة عبد المنعم، والأستاذ رضا حامد، وإخراج محسن رزق، وكوكبة من الممثلين الموهوبين، هم جيش عظيم قائم على خروج هذه الملحمة للنورلهم جميعاً كل الاحترام والتقدير، وأتمنى تشرفونا و المسرحية تعجبكم».

عرض مسرحية «الجميلة والوحش» في العيد

كما كشف عن عودة عرض مسرحية «الجميلة والوحش» مجددًا يوم العيد، قائلاً: «وهنفتح تاني يوم العيد بأمر الله دعواتكم ربنا يوفقنا ويعدي الطلعة الأولى على خيرالحضور من الساعة السابعة ويبدأ العرض في تمام الثامنة، نسأل الله التوفيق ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة».

أسعار تذاكر مسرحية «الجميلة والوحش»

وتأتي تذاكر العرض المسرحي الجميلة والوحش، في 4 فئات وهي 150، 300، 400، 500 جنيه، والحجز من شباك التذاكر.

أحداث «الجميلة والوحش»

تدور أحداث العرض المسرحي «الجميلة والوحش»، حول البحث عن الحب، والصراع بين الخير والشر بداخلنا والذي يتمثل في الجميلة والوحش، كما أننا يجب أن ننتصر عليه، ويناسب العرض الأطفال.

يذكر أن حمزة العيلي شارك مؤخرًا كضيف شرف في مسلسل جزيرة غمام الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، وهو من بطولة طارق لطفي، أحمد أمين، مي عز الدين،فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.