عبدالعزيز مخيون و«حمزة العيلي».. ضيوف الشرف في مسلسل جزيرة غمام

منذ لحظات عرضه الأولى في السباق الرمضاني، نجح مسلسل «جزيرة غمام»، أن يفرض نفسه بقوة على الجمهور بشكل كبير، فضلا عن تفاعل المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مع الكوكبة الكبيرة من النجوم الذي يضمها العمل وعلى رأسهم «طارق لطفي وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب ومى عز الدين».

ولكن لم يتوقف مسلسل جزيرة غمام عند ابطاله فحسب ولكنه استعان بعدد كبير من ضيوف الشرف والذين ظهروا تباعا على مدار الحلقات كان أولهم الفنان الكبير عبد العزيز مخيون والذي ظهر بشخصية مدين شيخ الجزيرة والذي كان يثق فيه أهل الجزيرة بالكامل .

ضيوف شرف مسلسل جزيرة غمام

هناك أيضا الفنان حمزة العيلي الذي ظهر هو الأخر في أحد حلقات مسلسل جزيرة غمام بشخصية رجل يجلس في الصحراء ويعزف الناي ويلتقيه «عرفات»، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد أمين .

ومن بين ضيوف الشرف الذين التقاهم عرفات أيضا في الجبل الفنان أحمد خالد صالح الذي ظهر في مشهد وهو يمتطي الحمار وسرق عباءة عرفات منه وذهب دون أن يساعده، وكذلك خلال رحلة عرفات في الصحراء التقي الفنان سليمان عيد الذي كان يجسد شخصية راعي الغنم وأقنع عرفات بأن يترك له سبحة الشيخ مدين والتي كان يحتفظ بها لأنه ورثه إياها.

تفاصيل جزيرة غمام

يذكر أن مسلسل جزيرة غمام يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد عرفات ومحمد جمعه ورياض الخولى ووفاء عامر ومى عز الدين ولبنى ونس وعايدة فهمي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال واخراج حسين المنباوي.