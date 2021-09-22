مروة عبد المنعم: مشاهدي في «حبيب روحي» قليلة وأحب الإنساني منها

تواصل الفنانة مروة عبد المنعم تصوير مشاهدها في فيلم «حبيب روحي»، بطولة الفنانة منة فضالي، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، عمرو عبد العزيز، إسلام إسماعيل، شريف باهر، أحمد علي، وظهور الفنان أحمد سلامة كضيف شرف، ومن تأليف ناجي عبد الله وإخراج مازن نيازي.

مروة عبد المنعم: أهتم بالمشاهد الإنسانية

وعن أسباب مشاركتها في الفيلم، أوضحت مروة عبد المنعم في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الحبكة الدرامية للفيلم وفكرته تدور في إطار رومانسي لطيف ما شجعها على المشاركة به، كما أن كواليس تصوير مشاهد الفيلم كانت لطيفة، «على الرغم من أن مشاهدي داخل الفيلم ليست كثيرة، ولكن بالنسبالي بحب أعمل أي مشهد يحتوي على حالة إنسانية، فأنا لا أهتم بحجم الدور على قد ما بهتم أن يكون فيه مشهد يضم حالة إنسانية، وبيطلع أشياء مختلفة في التمثيل».

وعن أبرز الصعوبات التي تواجهها وقت التصوير قالت «عبد المنعم»: «عدد ساعات التصوير كانت كبيرة عشان نقدر نخلص تصوير في وقت قليل، وكنا بنصور 24 ساعة متواصلة وكان مرهق جدا نفسيًا بالنسبالنا».

الفكرة العامة لفيلم حبيب روحي

وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة شابة تكرس حياتها لعملها في المستشفى، وترفض كل محاولات حثها على الزواج، وتقضي معظم وقتها وحيدة في منزلها، ولكن عقب وقوع حادث ستتغير حياتها وتنقلب رأسًا على عقب.

مروة عبد المنعم جليسة سوسن بدر في «رق الحبيب»

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة مروة عبد المنعم مؤخرًا في حكاية «رق الحبيب»، وهي إحدى حكايات مسلسل «ورا كل باب»، الذي يعرض حاليا على قناة الحياة، حيث جسدت دور جليسة الفنانة سوسن بدر خلال أحداث العمل، المسلسل بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم ومحمد نجاتي، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.