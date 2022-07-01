«الاقتصاد والعلوم السياسية» بالقاهرة تناقش جائزة التميز الحكومي كأداة للتقييم الذاتي

ناقشت جلسة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في الدولة الجديدة، والمنعقده ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بعنوان «الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات»، ورقة بحثية حول جائزة مصر للتميز الحكومي كأدة للتقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي: دراسة تطبيقية على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتي قدمها الدكتور خالد بركات الأستاذ المساعد بقسم الإدارة العامة بالكلية.

جاء ذلك بحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، محمد المحمدي مدير التقييم بالجائزة، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعنيين بجائزة مصر للتميز الحكومي، الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والدكتور ممدوح إسماعيل وكيل الكلية، والدكتور أميرة تواضروس مدير المركز الدميوغرافي بالقاهرة، والدكتور سلوى طبالة مسئول الحوكمة الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

استعراض الأوراق البحثية خلال الجلسة

واستعرضت الجلسة عددًا من الأوراق البحثية المقدمة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث ناقشت الورقة الثانية قياس كفاءة عملية التحول الرقمي في الجهاز الإداري المصري على ضوء الخبرات الدولية: نموذج مقياس مقترح «EDEI»، وقدمها الدكتور محمد عوض العربي الأستاذ المساعد بقسم الإدارة العامة بالكلية، وتطرقت الورقة الثالثة إلى نشوء الطبقة العاملة «الأقل معلوماتية» في عصر المعلومات ومدى وجود هذه الطبقة في مصر، وقدمتها الدكتور إيمان الجزار مدرس بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وناقشت الورقة البحثية الأولى جائزة مصر للتميز الحكومي كأداة للتقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي دراسة تطبيقية على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث أوضحت الورقة أنه على الرغم من تزايد الاهتمام بجائزة مصر للتميز الحكومي، وتخصيص فئة من الجائزة لمؤسسات التعليم العالي المتميزة، وإلزام جميع الكليات الحكومية بالمشاركة فيها، وبما انعكس على الزيادة الكبيرة في عدد الكليات المشاركة في فعاليات الدورة الثانية ليصل إلى 454 كلية، إلا أنه لا توجد دراسات تطبيقية تناولت هذه الجائزة بالبحث والتحليل، ولم يتم اختبارها كأداة للتقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، وبيان النتائج المترتبة على هذا التطبيق.

ارتفاع المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي

وأشارت الدراسة إلى أن الدورة الأولى من الجائزة عام 2019 شهدت مشاركة 290 كلية وارتفع عدد المؤسسات المشاركة في الدورة الثانية إلى 2000 مؤسسة حكومية، منها 454 كلية، تنافسوا على 19 جائزة، وأوضح مُعد الدراسة أن المشكلة البحثية تمت صياغتها من حيث: إلى أي مدى يمكن الاعتماد على جائزة مصر للتميز الحكومي في التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي؟ وما نتائج تطبيق معايير هذه الجائزة في تقييم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؟

وأكد مُعد الدراسة أن نتائج الدراسة التطبيقية تمثلت في أن جائزة مصر للتميز الحكومي تقدم منهجية واضحة للتقييم الذاتي تتضمن مزيجًا من المعايير الفنية والاجتماعية التي تعكس مستويات الأداء في مؤسسات التعليم العالي، على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، ومن ثم تعد جائزة مصر للتميز الحكومي ملاءمة للتطبيق في مؤسسات التعليم العالي والاعتماد عليها في التقييم الذاتي لهذه المؤسسات.

وتمت الإشارة إلى أن اختيار الباحث لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كمجال للتطبيق، جاء باعتبارها الكلية الفائزة بالمركز الثاني لجائزة التميز في دورتها الثانية 2020.