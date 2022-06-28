أسئلة شائعة عن بوابة خدمات المحليات في إطار التحول الرقمي

تقدم بوابة خدمات المحليات الإلكترونية التابعة لوزارة التنمية المحلية، عدة خدمات للمواطنين، في إطار التحول الرقمي، وتوفير خدمة أفضل للمواطنين، بدلا من الذهاب إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية.

ومن الأسئلة الشائعة التي تلقتها مؤخرا، وترد عليها في «س وج» ما يلي:

هل تقديم الخدمات إلكترونيا يجعل مدة انتهاء الخدمة أقل من المعتاد؟

- لاشك أن تقديم الخدمة يوفر بعض الوقت في مدتها، لكن مدة إجراءات الخدمة، طبقا للقانون خاصة بكل خدمة، ولن يكون انتهاء الخدمة قبل مدتها القانونية.

كيف يمكن متابعة إجراءات الخدمة أولا بأول؟

- من خلال شاشة الاستعلام عن خدمة، يتم إدخال الرقم القومي ورقم الخدمة لتظهر بياناتها، والإجراء الحالي لها التي وصلت إليه.

خدمات جديدة

أمن المتوقع إضافة أنواع أخرى من الطلبات لتقديمها من خلال الإنترنت؟

- الخدمات الموجودة حاليا، جرى إطلاقها كمرحلة أولى، وسيجر إطلاق أنواعا جديدة من الخدمات لاحقا.

ما الإجراءات التي يمكن استخدامها بالبوابة بدون تسجيل دخول أو عمل حساب؟

- يمكن الاستعلام عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن المستندات والرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من خلال البوابة.

هل يوجد دليل لكيفية عمل البوابة أو طريقة الاستخدام بشكل مفضل؟

- يوجد بالبوابة شاشة مساعدة يمكن من خلالها الاطلاع على دليل كامل عن البوابة وكيفية استخدامها.

الاستعلام عن المخالفات

أيمكن الاستعلام عن المخالفات والتصالح عن المخالفة؟

- نعم، يمكن معرفة المخالفات، ويمكن عمل طلب تصالح عن المخالفة من خلال شاشة مخالفاتي، وشاشة تسجيل طلب جديد.

هل يمكن الاستدلال عن الرخص؟

- نعم، يمكن معرفة الرخص من خلال شاشة تراخيصي السابقة.

وبالنسبة للخدمات الخاصة بالقرى على الإنترنت؟

- لا يتم استقبال طلبات خاصة بالقرى على الإنترنت في الوقت الحالي، لكن يتم استقبال طلبات المدن والأحياء فقط، وخلال الفترة المقبلة سيتم الاستقبال.

أنا قدمت على طلب، ولم تظهر رسالة تأكيد؟

- لمراجعة الطلبات التي تم تقديمها، يرجى اختيار قائمة ملفاتي، ثم يتم اختيار طلباتي، تجد الطلبات التي تم تقديمها وموقفها والخطوات التي تقف عليها.

لومحتاج أعدل في البيانات مثل رقم التليفون.. ما المطلوب؟

- تدخل على شاشة تعديل البيانات، ويمكن من خلالها تعديل أي بيان مطلوب من البيانات الشخصية.