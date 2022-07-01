محافظ أسيوط عن ثورة 30 يونيو: أظهرت قوة وإرادة الشعب المصري

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، احتفالية فرع ثقافة أسيوط بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي أقيمت على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة وأعضاء المجلس التنفيذي.

فعاليات الاحتفال بالاستقبال

وبدأت فعاليات الاحتفال باستقبال فرقة الآلات الشعبية، وتفقد ورشة فنون تشكيلية بعنوان «ثورة شعب» ومعرض المشغولات اليدوية ومنتجات خان الخليلي، والذي يضم أبرز المشغولات اليدوية والتراثية التي تتميز بها محافظة أسيوط ومنتجات خان الخليلي من الأخشاب، وتم استكمال الفعاليات على مسرح قصر ثقافة أسيوط، والتي بدأت بالسلام الجمهوري ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة وشهداء ثورة 30 يونيو المجيدة.

فقرات غنائية لفرقة أسيوط

وقدمت الحفل الإعلامية لولا عطا، وشاهد الحضور بعض الفقرات الغنائية لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، وكذلك فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وثورات المصريين على مر التاريخ، ثم كلمة بعنوان «ثورة شعب حكاية بطولة»، ثم كلمة للمفكر السياسي جمال أسعد عن أبرز ملامح ثورة 30 يونيو المجيدة وأهميتها، ثم كلمة للدكتورة أماني الليثي، ثم فقرة شعرية للشاعرين مدثر الخياط، ووليد حشمت، رئيس نادي أدب أسيوط، ثم فقرة فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وبعض الفنانين الشباب، وتم إهداء درع إقليم وسط الصعيد الثقافي لمحافظ أسيوط، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للحركة الثقافية بالمحافظة.

أهمية ثورة 30 يونيو المجيدة

وأشار محافظ أسيوط خلال كلمته، إلى أهمية ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي التف فيها الشعب المصري لإعادة بناء الوطن وتصحيح المسار، وأظهرت قوة وإرادة الشعب المصري التي ساندتها القوات المسلحة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لدروهم في حفظ أمن واستقرار البلاد والدفاع عن مقدساتها وسلامة أراضيها، ولما يبذلوه من تضحيات وتقديم أرواحهم فداء للوطن.

الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

وكان محافظ أسيوط، قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية في كافة المجالات، وأن يحفظ مصر وينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.