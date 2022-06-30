محافظ أسيوط يعلن خطة القوافل العلاجية المجانية لشهر يوليو

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يوليو 2022، والتي تبدأ السبت 2 يوليو، في عدد من القرى بـ5 مراكز على مستوى المحافظة، هي أبنوب ومنفلوط وديروط ومركز أسيوط وأبوتيج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة، لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى.

يأتي إعلان محافظ أسيوط عن خطة القوافل العلاجية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجاً، حيث أكد المحافظ على توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل، للقيام بعملها على أكمل وجه، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل الطبية، وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، لافتًا إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة ممثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط، وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي، وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

قوافل طبية وعلاجية بقرى أسيوط

وأضاف المحافظ أن القوافل الطبية لشهر يوليو تبدأ عملها من يوم 2 إلى 31 يوليو، ويتم تنفيذها بواقع يومين في كل قرية، حيث تبدأ يومي السبت والأحد 2 و3 يوليو بقرية «المعابدة» بمركز أبنوب، تنتقل بعدها لقرية «القداديح» بذات المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 يوليو، ثم يومي السبت والأحد 16 و17 يوليو بقرية «جحدم» بمركز بمنفلوط ويومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 يوليو بقرية «العزية» بذات المركز، تم تنتقل القافلة يومي السبت والأحد 23 و24 يوليو بقرية «نجع خضير» بمركز ديروط بعدها تتوجه يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 يوليو لقرية «بني غالب» بمركز أسيوط، ثم يومي الأربعاء والخميس 27 و28 يوليو بقرية «العوامر» بمركز أبنوب، وتنهي القوافل أعمالها يومي السبت والأحد 30 و31 يوليو بقرية «الزرابي»، التابعة لمركز أبوتيج.