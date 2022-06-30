يسرا تُحيي ذكرى ثورة 30 يونيو: « ربنا يحفظ لنا مصرنا الحبيبة»

أحيت الفنانة يسرا، الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، والتي تحل ذكراها اليوم الخميس، قائلة: «كل سنة ومصر بخير».

كل سنة وإحنا شعب العزة والكرامة

ونشرت الفنانة يسرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات تويتر، صورة أرشيفية تجمعها بالفنانة إلهام شاهين وسامح الصريطي، من أحد الميادين، خلال مُشاركتها في ثورة 30 يونيو، مُعلقة عليها بقولها: «كل سنة ومصر بخير.. كل سنة وإحنا شعب العزة والكرامة».

ربنا يحفظ لنا مصرنا الحبيبة

وأضافت الفنانة يسرا: «ربنا يحفظ لنا مصرنا الحبيبة.. كل عيد ثورة وإحنا طيبين.. كل الشكر والتقدير لرئيسنا العظيم لحفاظك على وطننا الغالي.. مصر ربنا يحفظك لينا».

كل سنة و مصر بخير .. كل سنة وإحنا شعب العزة والكرامة ربنا يحفظلنا مصرنا الحبيبة.. كل عيد ثورة وإحنا طيبين .. كل الشكر والتقدير لرئيسنا العظيم لحفاظك على وطننا الغالي #مصر ربنا يحفظك لينا ♥️ pic.twitter.com/l4p8rT63dm — Youssra (@Youssra) June 30, 2022

يذكر أن الفنانة يسرا، بدأت مؤخرًا تصوير مسلسل جديد بعنوان «روز وليلى» الذي يجمعها بالنجمة نيللي كريم، للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وينتمى لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومن المقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجارى على إحدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.