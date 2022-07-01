مطروح تستقبل 5 طائرات شارتر من إيطاليا وبولندا على متنها 881 سائحا «صور»

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار اسقبال مطار مرسى مطروح الدولي لرحلات طيران الشارتر السياحية القادمة من عدد من الدول الأوروبية، حيث استقبل مطار مرسى مطروح الدولي خلال الأسبوع الماضي، 5 رحلات طيران شارتر بإجمالي 881 سائحا، منها 4 رحلات على متنها 701 سائحا إيطاليا، ورحلة من بولندا على متنها 180 سائحا بولنديا، ليصبح إجمالي ما تم استقباله من السياحة الأجنبية بمطار مرسى مطروح الدولي خلال الفترة من 31 مايو حتى 30 يونيو بإجمالي عدد 3120 سائحا.

برشورات دعائية للسياح بمطار مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريحات صحفية إنه يجرى استقبال ضيوف مطروح بكل حفاوة مع الترحيب بهم وتقديم الورود والشيكولاتة، وإهداء البرشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة، وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصولهم، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

استئناف السياحة الأجنبية طوال الصيف

وأضاف محافظ مطروح، أن هناك استمرار وإعداد لاستقبال مزيد من حركة السياحة الأجنبية لمطروح مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية إيطاليا وبولندا وغيرها طوال موسم الصيف، والتأكيد على أهمية الترويج السياحي لمطروح ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها، سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية، وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة.