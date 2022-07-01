«التضامن» تشهد احتفالية أولاد مصر بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بذكرى 30 يونيو

شهد مسؤولوا وزارة التضامن الاجتماعي الاحتفالية التي نظمتها مجموعة من مؤسسات دور الرعاية بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث أقيمت الاحتفالية تحت شعار «في حب مصر» بمؤسسة دور التربية بالجيزة.

وشارك في الاحتفالية أبناء مصر من خمسة عشر مؤسسة رعاية اجتماعية من سبع محافظات، حيث تم تنظيم أنشطة ومسابقات رياضية وفنية وثقافية ودينية بين أبناء مصر.

تنفيذ ضربة البداية لمباراة كرة

ونفذ مسؤولوا وزارة التضامن الاجتماعي ضربة البداية لمباراة في كرة القدم أقيمت بين الأبناء، ثم تابعت المباراة بين الفريقين، ووزعت الميداليات على اللاعبين وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.

وحرص المسؤولون على لقاء الأبناء وفتح حوار معهم والاستماع لمطالبهم، كما تفقدوا مؤسسة دور التربية بالجيزة وزيارة مجموعة من الشباب والشابات، وحرصت على زيارة المحتجزين للاطمئنان عليهم، كما أداروا نقاشا مفتوحا مع بعض العاملين لمعرفة التحديات التي يواجهونها للعمل على تذليلها حرصا على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.