بريد الوطن .. كرسى متحرك لابنى ومعاش شهرى لى يا وزيرة التضامن

أنا رجل مُسن أبلغ من العمر 67 عاماً، وليس لى أى مورد رزق بعد أن تقدمت فى السن، وأسكن حجرة صغيرة بالإيجار فى منطقة عرب العبابدة بالخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، وظروفى صعبة للغاية، وزاد من صعوبتها الظرف الصحى الذى يمر به ابنى محمود البالغ من العمر 27 عاماً، فقد ولد ابنى مريضاً، وهو يعانى من ضمور فى المخ تسبب فى إصابته بشلل نصفى، وهو الآن لا يستطيع الحركة، وكل أملى فى الحياة أن أوفر له كرسياً متحركاً يستطيع أن يتنقل به، ولما كنا لا نملك من حطام الدنيا غير معاش قيمته 500 جنيه يحصل عليه محمود لعجزه، فإننى أناشد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، منحى معاشاً شهرياً، وتوفير كرسى متحرك لابنى.

ماجد إبراهيم مصطفى - الخانكة - القليوبية

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