وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الصندوق في منطقة المحروسة 1 و2 بالقاهرة، وكذلك بالمناطق المجاورة الجاري تطويرها منذ بداية تنفيذ الأنشطة بهذه المناطق وحتى الآن، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» والتي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحدائق أكتوبر وبشاير الخير في الإسكندرية وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

ويأتى ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم يوم 26 يونيو من كل عام.

تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني مناطق المحروسة 1 و2 والمناطق المجاورة، وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بمنطقة بشاير الخير، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، وتم تنظيم 6254 زيارة منزلية لأهالي مناطق المحروسة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات منزلية لأهالي المناطق المجاورة «إيجكو، إسبيكو - النهضة، أطلس 4 - أطلس 3، إسكندرية - الوادي الجديد، المحمودية - ملاعب شيحة، روما - العبد، أهالينا 1، أهالينا 2، مساكن عين شمس بالنهضة، مساكن عين شمس بعين شمس الجراج، مساكن العبور، مساكن المحليات، المطرية، والمرج» بعدد أكثر من 20 ألف زيارة لأهالي هذه المناطق، حيث يتم تنظيم من 3 إلى 4 زيارات للأسرة الواحدة مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة.

الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني مناطق المحروسة والمناطق المجاورة

وأضافت الوزيرة أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني مناطق المحروسة والمناطق المجاورة بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات «الخط الساخن 16023» على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق، كما تضمَّنت الأنشطة برامج الوقاية الأولية عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة المحروسة وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها في منطقة المحروسة ضمن المناطق المطورة «البديلة للعشوائيات» تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان ، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش الحكي للأطفال وأيضا تنفيذ الأنشطة الفنية والرياضية والتي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب عن أضرار التدخين، واستفاد منها أكثر من 300 طفل حتى الآن، بجانب تنفيذ إعلانات طرق بأماكن مميزة بمنطقة المحروسة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج‪.‬

تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن 16023 بمنطقة «المحروسة» لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية

وفيما يتعلق بخدمات العلاج والتأهيل أشار «عثمان» إلى انه تم تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن 16023 بمنطقة «المحروسة» لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض، واستقبلت العيادة (4380) مُترددا من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان من أبناء منطقة المحروسة وكذلك المناطق المجاورة والتي تمثلت في «خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج» وتم إحالة الحالات المرضية منهم للمراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وتلقوا الخدمة مجاناً‪ .