قبل حلوله.. تعرّف على حكم صيام يوم عرفة يوم الجمعة

يقترب حلول يوم عرفة المبارك، وهو خير أيام العام، ولصيامه أجر كبير، ويتساءل العديد عن حكم صيام يوم عرفة يوم الجمعة، حرصًا منهم على هذا اليوم، فصيام يوم عرفة يغفر للعبد سنة فائتة وسنة آتية، لهذا ينتظره المسلمون ويستقبلونه بحفاوة كبيرة، ويدعون الله أن يفوزوا بهذا الفضل والثواب العظيم، ويحرصون على صومه وطاعة الله فيه على أكمل وجه، إلى جانب الإكثار من أعمال الخير.

حكم صيام يوم عرفة يوم الجمعة

ونظرًا لكثرة السائلين حول حكم صيام يوم عرفة يوم الجمعة مع اقتراب حلول هذا اليوم الكريم، أوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتاواها على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن جمهور العلماء يرى أن صوم يوم الجمعة منفردًا هو أمر جائز شرعًا، إذا كان هناك سبب وراء هذا الصيام.

ولفتت الدار إلى عدد من الأسباب، وهي تتلخص في الآتي:

1- إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم.

2- إذا كان المسلم يصوم بنية قضاء ما عليه من أيام أفطر فيها خلال شهر رمضان.

3- إذا كان يوم الجمعة يوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء.

4- إذا قام العبد بصيام يوم قبل الجمعة أو يوم بعده.

فضل يوم عرفة

وعن حكم صيام يوم عرفة يوم الجمعة أشارت دار الإفتاء المصرية إلى حالة أن يكون يوم عرفة يوافق يوم جمعة، وقام العبد حينها بصيامه منفردًا، أكدت دار الإفتاء أن صومه هنا يكون صحيحًا ولا حرج عليه.

وفي سياق موضوع حكم صيام يوم عرفة يوم الجمعة، الجدير بالذكر أن فضل يوم عرفة كبير وله شأن عظيم، حيث أوضحت دار الإفتاء أن هذا هو اليوم يوم المشهود، أي أن الملائكة تشهد الناس وما يفعلونه من مناسك حج وصيام وغيره من عبادات.