متى يوم عرفة 2022 وفقا للحسابات الفلكية؟ واستطلاع الهلال

متى يوم عرفة 2022، من الأكثر الأسئلة المتداولة للبحث عنها، الذي جرى تحديده وفق الحسابات الفلكية، لكن يوم عرفة، يجر تأكيد موعده استنادا على الرؤية الشرعية التي تعلنها السعودية لهلال شهر ذي الحجة، مثلما يحدث كل عام باعتبار المملكة العربية السعودية بلد مناسك الحج، إذ أعلنت المحكمة العليا السعودية أن الأربعاء الموافق 1 يونيو الجاري هو غرة شهر ذي القعدة 1443هـ، وبناء على ذلك فسيكون تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022.

متى يوم عرفة 2022؟

واستكمالا للحديث عن تساؤل متى يوم عرفة 2022؟، سيوافق أحد يومي الأول هو الجمعة 8 يوليو 2022 حال ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 29 ذي القعدة بحيث يبدأ الشهر يوم الخميس 30 يونيو، ويكون يوم عرفة 9 ذي الحجة يوم الجمعة وعيد الأضحى السبت 10 ذي الحجة الموافق 9 يوليو، أو اليوم الثاني و هو السبت 9 يوليو 2022، حال عدم ثبوت هلال شهر ذي الحجة حيث يبدأ الشهر حينها يوم الجمعة 1 يوليو فيكون يوم عرفة 9 ذي الحجة السبت 9 يوليو وعيد الأضحى 10 يوليو 2022.

متى يوم عرفة 2022 وفقا للحسابات الفلكية؟

بخصوص الرد على تساؤل متى يوم عرفة 2022 وفقا للحسابات الفلكية؟، فإن الحسابات الفلكية ذهبت إلى أن موعد يوم عرفة هو الجمعة 8 يوليو 2022، الموافق 9 ذي الحجة 1443، وتكون أيام إجازة العاملين في عيد الأضحى المبارك، الذي جرى تحديد موعده فلكيًا من 8 إلى 12 يوليو 2022.

صيام يوم عرفة

وبخصوص صيام يوم عرفة، أوضحت دار الافتاء المصرية في الرد على سؤال ورد إليها يقول: ما حكم صيام يوم عرفة؟، وأكدت الدار أن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة، حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، واتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، وهو من أفضل الأيام، لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».