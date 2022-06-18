دعاء يوم عرفة مكتوب لغير الحاج من السنة النبوية.. أفضل الأدعية

شهدت محركات البحث عمليات مكثفة لمعرفة صيغة دعاء يوم عرفة مكتوب لغير الحاج، ويبحث الكثيرون عن هذا الدعاء خاصة وأننا نقترب من دخول شهر ذي الحجة، احد الشهور الهامة في العام خاصة أن يوجد به وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال السطور التالية.

دعاء يوم عرفة مكتوب لغير الحاج

وبحثا عن دعاء يوم عرفة مكتوب لغير الحاج، فقد حضّ النبي - صلى الله علي والسلم - المسلمين على الدعاء يوم عرفة، وبعض أدعية يوم عرفة للحاج وغير الحاج وردت في السنة النبوية يمكن ترديدها والتي جاءت كالتالي:

- «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةَ، وأفضل ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له».

- «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرةِ حسنة وقِنا عذابَ النَّارِ».

- «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبنِ والبخلِ، والهرمِ، والقسوةِ، والغفلةِ، والعيْلةِ، والذلةِ، والمسكنةِ، وأعوذُ بك من الفقرِ والكفرِ، والفسوقِ والشقاقِ والنفاقِ، والسمعةِ والرياءِ، وأعوذُ بك من الصممِ، والبُكمِ، والجنونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، وسيِّئِ الأسقامِ».

أدعية يوم عرفة لغير الحاج

وهناك أدعية لغير الحاج يمكن الاستعانة بها يوم عرفة، حيث يستطيع المسلم قول دعاء يوم عرفة مكتوب لغير الحاج: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللهم اغفر لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللهم اغفر لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ».

ويستحب أن يدعو المسلم وهو صائم يوم عرفة بأدعية يوم عرفة لغير الحاج «اللهم إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

- ومن أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج: «ربَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين».

- «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ».

- «ربَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النار».