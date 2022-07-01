إصابة 4 أطباء في قصف جوي حوثي استهدف سيارة إسعاف باليمن

استهدفت قوات الحوثيين باليمن سيارة إسعاف بطائرة مسيرة في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، ضمن خروقات الميليشيا المستمرة للهدنة الأممية، وفقا لخبر عاجل عرضته فضائية الحدث.

إصابة أربعة أطباء في سيارة الإسعاف

وأوضحت مصادر مطلعة أن القصف أسفر عن إصابة أربعة أطباء في سيارة الإسعاف، وهم: «نجم الدين فضل عسكر، أدهم عبدالسلام محمد العقلة، عارف أحمد علي، وموسى قايد سعيد»، وفقا للحدث.

كما ألحق القصف الحوثي، بحسب ما نقله موقع صحيفة "الشارع" اليمنية، أضرارا مادية بسيارة الإسعاف المستهدفة، ويأتي ذلك بعد يومين من استهداف الميليشيا الحوثية لطفلين بقذيفة هاون أثناء رعيهما الأغنام في منطقة «مرخزة» غربي مديرية قعطبة.

ميليشيا الحوثي نفذت أوسع عملية قصف طالت مختلف مواقع

وكانت ميليشيا الحوثي نفذت أوسع عملية قصف في اليمن طالت مختلف مواقع ومراكز تواجد القوات الجنوبية والمشتركة في معظم القطاعات القتالية الشمالية والشمالية الغربية من محافظة الضالع، إضافة إلى استهداف الأحياء والقرى السكنية بالمحافظة.

وأسفر القصف الحوثي عن سقوط خمسة جرحى من القوات الجنوبية، وتدمير بعض الآليات، كما طال القصف الحوثي أيضاً بعضاً من منازل المواطنين وسط بلدة صبيرة مما أدى إلى احتراقها.