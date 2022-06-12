باحث سياسي: مصر تدعم الاستقرار في اليمن و«السيسي» أكد على ذلك «فيديو»

قال جمال رائف باحث سياسي، إن اليمن في مرحلة فاصلة في المستقبل اليمني، وبخاصة أن هناك إدارة جديدة ولدت من رحم المعاناة، حيث يعول الجميع عليها في دعم الاستقرار والتنمية وتهدئة الأوضاع الداخلية، مشددًا على أن اليمن في حاجة ماسة إلى الاستقرار.

مصر تدعم الاستقرار في اليمن

وأضاف الباحث السياسي خلال حديثه في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إن المتغير الدولي والإقليمي لا يحتمل مثل هذه الاضطرابات، وبخاصة أنها ذات موقع جيوسياسي أهم، ومن ثم، فإن مصر تدعم الاستقرار في اليمن، وهذا موقف مصري في كل المراحل التي مرت بها اليمن من توترات عبر التاريخ.

الإعمار أحد أدوات دعم الاستقرار الداخلي للدول

وتابع الباحث السياسي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس أكد على هذه الثوابت المهمة تجاه الأشقاء في اليمن، عبر دعم المؤسسات الوطنية ودعم القوة الشرعية للمضي بها نحو الاستقرار، وهذه هي ثوابت السياسة الخارجية المصرية، حيث تدعم الحلول السياسية والمؤسسات الوطنية والتنمية والإعمار كأحد أدوات دعم الاستقرار الداخلي للدول.

زيارة رئيس المجلس الرئاسي اليمني

وأشار الباحث السياسي إلى أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي اليمني في هذا التوقيت تؤكد أن القاهرة لديها القدرة على مساندة اليمن، وأن مصر فاعل إقليمي في منتهى الأهمية ولها دور مهم في استقرار المنطقة.