شاب ينهي حياة والدته بطريقة بشعة بالقليوبية.. كان عايز فلوس عشان يتجوز

جهود مكثفة تبذلها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لضبط عاطل، متهم بقتل والدته، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وهروبه من مكان الواقعة، بمنطقة برقطا في كفر شكر.

ونقلت جثة السيدة، لمستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بطلب تحريات المباحث، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال مناظرة الطب الشرعي، والصفة التشريحية.

بلاغ بمقتل ربة منزل بكفر شكر

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من عمليات النجدة، بقيام عاطل بقتل والدته، باستخدام سلاح أبيض، في منطقة برقطا دائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «ف. ع. أ.»، ربة منزل، 47 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، ونقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

خلافات عائلية سبب الجريمة

كشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل المجنى عليها «م. ص. س»، 22 سنة، بسبب عدم قيام المجنى عليها، بمساعدته فى مصروفات الزواج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لسرعة ضبط المتهم.

وتبين من التحقيقات ان الجثة بها طعنات نافذة في الصدر، وأن صاحبتها لقيت أنفاسها الأخيرة في الحال، بعدما تعدى المتهم على المجني عليها بسكين، وطعنها طعنات نافذة، حتى فارقت الحياة، بسبب رفض الأم المقتولة، السماح لنجلها بالسكن معها في المنزل الذي تمتلكه من والده، أو حتى مساعدته في الزواج.