«المشدد» 15 عاما لعاطل قتل شخصا بعد سرقة سيارته في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، والدكتور مصطفى خلف محمد أمين، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد 15 عامًا، لعاطل قتل شخصا لسرقة سيارته ومبلغ مالي كان بحوزته برفقة آخرين.

امر إحالة المتهم

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11455 لسنة 2017 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2836 لسنة 2017 كلى شمال بنها، أنّ المتهم «محمد.م.ب»، عاطل، مقيم بدائرة المرج في القاهرة، استعان بآخرين صدرت ضدهم أحكام جنائية، لقتل المجني عليه «أحمد.ط.ف»، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقت إرادتهم على سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، فاستدرجوه لمكان الواقعة وما إن ظفروا به أطلقوا تجاهه عيارا ناريا منن «فرد خرطوش»، قاصدين قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وسرقوا سيارته وفروا هاربين.

تفاصيل مقتل شخص

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ضبطت تشكيلا عصابيا استدرج شخصا لقتله وسرقة سيارته، بعد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شخص مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش وإصابات متفرقة بالجسم، وجرى إبلاغ مدير أمن القليوبية، ومدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وتمكن رجال البحث الجنائي من ضبط بعض المتهمين وجرى إحالتهم للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكاما جنائية، إلى أن تم ضبط المتهم الرئيسي فأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات وأحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.