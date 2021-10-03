أخبار القليوبية في 24 ساعة.. إزالات وحوادث وتمثيل جريمة قتل عروس قليوب

شهدت محافظة القليوبية على مدار 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار والأحداث، منها استمرار حملات إزالات الموجة الـ18 لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وجولة المحافظ في 4 مدن لمتابعة المشروعات، وضبط عاطل هارب من قضية سرقة بالإكراه في حملة بطوخ، ومصرع موظف وإصابة آخر في حادث تصادم، وتمثيل المتهم بقتل عروس قليوب لجريمته.

وتستعرض «الوطن» أهم أخبار محافظة القليوبية على مدار 24 ساعة في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

إزالة 166 حالة تعد ضمن الموجة الـ18

أعلنت محافظة القليوبية إزالة 166 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة منذ انطلاق الموجة الـ18 لحملة «حق الشعب» حتى الآن بمساحة 24731 مترا مربعا، شملت حالات من لم يتقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضي المشار إليها، والذين تقدموا ولم تثبت جديتهم، ولم يستكملوا إجراءات التقنين ويسددوا رسوم الفحص، إضافة لحالات التعدي على أراضي المنفعة العامة في إطار فرض هيبة الدولة.

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات التنموية

واجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية بمدن بنها والقناطر الخيرية وحي غرب وشرق شبرا الخيمة والخانكة، لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة، ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري شملت مشروعات تطوير حدائق بنها ومدخل العاصمة وتطوير الجزيرة الوسطى به، ومد خط شبكات الكهرباء بالقناطر ومرسى محمد علي بحي غرب شبرا، وإزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري بالخصوص وشبرا ومقترح مشروع الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان بالخانكة.

ضبط هارب من قضية سرقة بالإكراه في حملة بطوخ

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل هارب من قضية سرقة بالإكراه خلال حملة أمنية شنتها الأجهزة الأمنية على قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات والهاربين من تنفيذ الأحكام، وأُحيل جميع المتهمين إلى النيابات المختصة، فتولت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد بقيام حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، ما أسفر عن ضبط عاطل هارب في قضية سرقة بالإكراه و5 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 2163 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق

مصرع موظف في حادث تصادم

ولقي موظف مصرعه وأصيب آخر إثر اصطدام سيارة بهما خلال قيادتهما دراجة نارية بطريق عزبة المفتى دائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، ونُقلت الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعي، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد استقبال جثة متوفى ومصاب، إثر إدعاء اصطدام سيارة بهما أثناء قيادتهما دراجة نارية بطريق عزبة المفتى، وفر قائدها هاربا

المتهم بقتل عروس القليوبية يمثل جريمته

وفي تطور جديد لواقعة قتل عريس عروسته بقليوب في ليلة «الحنة» والمعروفة إعلاميا بـ«عروس القليوبية»، اصطحب فريق من النيابة العامة المتهم حيث قام بتمثيل الجريمة وأرشد عن مكان لقائه بعروسه القتيلة، وكيف أخرجها من المنزل بمكالمة هاتف ثم أخذها في قطعة أرض خلف منزلها بعزبة «عطاالله»، والتي تقيم بها العائلة، حيث سدد لها طعنات قاتلة بسكين حيث حاولت الدفاع عن نفسها، ولكنه تغلب عليها وشل حركتها رغبة منه في التخلص من الزيجة والزواج من حبيبته.