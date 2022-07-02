نتيجة كلية التمريض جامعة القاهرة 2022.. تعرف على موعدها

يختتم عدد من الجامعات الحكومية و الخاصة، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، بجانب الاستعداد للكشف عن نتائج الامتحانات للتيرم الثاني.

وفي السياق ذاته، يبحث المئات من الطلاب عن نتيجة كلية التمريض جامعة القاهرة 2022، وذلك بعد الانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وهو ما أوضحته الدكتورة عبير سعد عميد الكلية في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، مؤكدة أنه يجري حاليًا الانتهاء من أعمال النتيجة كاملة.

نتيجة كلية التمريض جامعة القاهرة 2022

وعن موعد نتيجة كلية التمريض جامعة القاهرة 2022، أوضحت عميد الكلية، أنه سيتم الكشف عن نتيجة جميع الفرق الدراسية بالكلية خلال الأسبوع الجاري وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجهيزها ورفعها على «السيستم» والموقع الإلكتروني لتكون متاحة لجميع الطلاب تنفيذا لتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة فيما يتعلق بضرورة الإسراع في إعلان نتائج امتحانات الجامعات، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات خلال الفترة الماضية.

نتائج امتحانات الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، وجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجاري، وكذلك السرعة في ضرورة تصحيح أوراق الامتحانات وإعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني في أسرع وقت تيسيرا على الطلاب مع ضرورة التأكيد على الالتزام بكافة الضوابط و القرارات التي حددها المجلس في هذا الشأن.

و أكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، على البدء في إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بدءًا من الأسبوع الجاري لمختلف الكليات، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال الامتحانات والتصحيح للكليات التي انتهت منها .