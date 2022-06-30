رئيس الوزراء يصدر عدة قرارات بتعيين قيادات إدارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات لعدد من القيادات الإدارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قرارات رئيس مجلس الوزراء

وجاءت قرارات رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

• تجديد تعيين أحمد أبوحمزة السيد الشيخ، رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

• تجديد تعيين محمد محمود أبوزيد، رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون التعليم الفني والطلاب.

وفي سياق متصل، وافق الدكتور خالد عبدالغفار، على تسيير أعمال بعض الإدارات العامة بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهم:

• أحلام صلاح محمد عبدالرحمن، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعلام.

• محمد طلبة محمود طلبة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.

• مصطفى عبدالباقي عبدالعزيز، مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.

• علي جعفر علي محمود، مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.