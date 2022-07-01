حصاد 8 سنوات.. مبادرة التعليم العالي لنشر الوعي بين طلاب الجامعات

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال السنوات الثماني الماضية، تطورًا كبيرًا على صعيد تنمية الوعي لدى الشباب الجامعي، من خلال إطلاق مبادرة بعنوان «كل يوم جديد»، والتي تستهدف تعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكُبرى بالبلاد.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من «أحمد الشيخ»، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الزيارات الميدانية التي قام بها طلاب الجامعات للعديد من المشروعات القومية، وإبراز المردود الإيجابي لتلك الزيارات في توعية جيل كامل من الشباب بإمكانات مؤسسات الدولة المختلفة، والدور الذي تقوم به للمساهمة في النهوض بالمجتمع.

التوعية بخطط التنمية وفتح آفاق للمستقبل

وأوضح التقرير أن هذه الزيارات تأتي في إطار التوعية بخطط التنمية، مما يُنمي قيم الإنتماء والوطنية وحب العمل، والرغبة فى المشاركة المُجتمعية، وفتح آفاق للمستقبل الجديد.

وأشار التقرير إلى زيارة الطلاب لمصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، واستمع الطلاب خلال زيارتهم إلي شرح تفصيلي حول المصنع الذي أنشئ لدعم صناعة السكك الحديدية تحت اسم الشركة المصرية العامة لمهمات السكك الحديدية «سيماف»، حيث يدعم المصنع الكثير من الصناعات التي تخدم مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية.

زيارة مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع

وأفاد التقرير بتنظيم زيارة إلى مصنع المُحركات ومصنع الطائرات التابعين للهيئة العربية للتصنيع واستمع الطلاب خلال الزيارة إلى شرح تفصيلي حول المصنع، والأنشطة التي يقوم بها من «إصلاح المحركات، وتصنيع قطع غيار المحركات، ومشروعات البيئة، ووحدات معالجة المياه، وفلاتر رملية، وأبراج تبريد سخانات شمسية، وقطع غيار، وشفاطات الغلال، وخلاطات خرسانية، ومانع الأتربة، ومنتجات وسائل النقل، وسكك حديدية، وقطع غيار السيارات، وصيانة طائرات».

وأضاف التقرير أن مجموعة من طلاب الجامعات زاروا مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، والذي يعد نواة للصناعات الإلكترونية المتطورة وإنتاج المعدات الإلكترونية بكافة أنواعها.

ولفت التقرير إلى تعدد الزيارات الميدانية لطلاب الجامعات للمشروعات القومية والتي شملت الآتي:

- الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

- مصنع مصنع الأخشاب «اتيكو» التابع للهيئة العربية للتصنيع.

- مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV.

- مصنع إنتاج بطاقات الرقم القومي التابع لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانات بشرية ومادية داخل المصانع، مشيدين بأداء العاملين وجودة منتجاتهم، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارات بالشكل الذي عزز لديهم ثقتهم فى صناعة بلدهم، وتقديرهم لدور الدولة في بناء المشروعات التنموية العملاقة.

تعزيز ثقافة المواطنة والثقة بالذات وبناء الإنسان

وعلى جانب أخر، تناول التقرير الأنشطة التوعوية التي قامت بها الوزارة لتعزيز ثقافة المواطنة والثقة بالذات وبناء الإنسان المصري، حيث تم تنظيم العديد من اللقاءات والمحاضرات التثقيفية، والتي شهدت محاضرة مفتي الديار المصرية د. شوقي علام، وكذلك لقاء حول بناء الأنسان وتطوير العقل المصري ضمن فعاليات معسكر قادة المستقبل، بالإضافة إلى ندوة «نحو مجتمع خالي من العنف ضد المرأة»، وندوة حول «التحديات المائية في إفريقيا وسبل المواجهة»، وندوة بعنوان «التوعية المؤسسية بمخاطر الفساد»، وكذلك نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأفاد التقرير بتعدد وتنوع نماذج الأنشطة الطلابية الثقافية والتي شملت ورشة عمل للتوعية بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وكيفية إعادة تدويرها، وبرنامج «أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية»، بالتعاون مع ووزارة الشباب والرياضة، وورشة عمل ذوي الهمم والشمول المالي، بالإضافة لدورات إعداد معلم محو الأمية، وعقد امتحانات محو الأمية.

كما قامت الوزارة بتنظيم مجموعة من المعارض الفنية شملت عرض لوحات فنية وأعمال نحت للطلاب الجامعيين، في إطار دور الوزارة لتشجيع الطلاب، وتضمنت المعارض العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعاتهم وقدراتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فني رائع.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على توعية وتثقيف الشباب الجامعي، وتعزيز وترسيخ قيم الإنتماء والمواطنة لديهم في ضوء المتغيرات الثقافية ومُستجدات العصر، وذلك من خلال مبادرة «كل يوم جديد»، والتي تسعى لتوعية جيل كامل من الشباب بإمكانيات مؤسسات الدولة المختلفة، والمساهمة في النهوض بالمجتمع من خلال التعرف على المشروعات القومية وخطط التنمية التي تقوم بها مصر، وتعزيز الثقة في الصناعة المصرية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزارة تهتم بالأنشطة الثقافية والتوعوية للطلاب الجامعيين من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، ورعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم مع تنمية قدراتهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى دور الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.