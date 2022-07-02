تعرف على صيغة ‎تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة.. دار الإفتاء توضح

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، وبدأ العديد من المسلمين في البحث عن ‎تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، حيث اقترب حلول يوم عرفة، وسيبدأ الحجاج في الوقوف على جبل عرفات والتهليل بالتكبيرات بداية من شروق شمس يوم 8 يوليو المقبل وحتى مغربها.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة، التي تبدأ من فجر يوم عرفة حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق، مشيرة إلى قول الله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم:30).

وقالت دار الإفتاء إن تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة لم يرد لها صيغة محددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا هناك أكثر من صيغة للتكبيرات يمكن استعمالها، وذلك لأهمية التكبير والتهليل خلال هذه الأيام المباركة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

وتأتي صيغة تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة المتفق عليها، كالتالي:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا»

وأشارت دار الإفتاء إلى أن ‎تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة هي سنة من السنن المحبب اتباعها، لإحياء واحدة من شعائر الله عز وجل، وهذا لقوله تعالى: «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».