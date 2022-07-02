كم عدد مرات الحج المفروضة على المسلم؟.. دار الإفتاء تجيب

تعد الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة بالغ، عاقل، قادر على أداءها، ويفصلنا أيام قليلة على أداء فريضة الحج، والتي تعد ركن من أركان الإسلام، وأوضحت دار الإفتاء المصرية في الرد على سؤال «كم عدد مرات الحج التي فرضها الله على المسلم؟»

فرض الحج مرة واحدة في العمر على المستطاع

وقالت دار الإفتاء المصرية إن من سماحة الدين الإسلامي على المسلمين أنه لم يفرض الحج على الحاج إلا مره واحدة في العمر على المستطاع، مشيرة إلى أن الحج يمثل النموذج الكامل للتعبد والتسليم والفناء في طاعة الله والتقرب إليه، ولذلك يعد ثوابه هو الثواب الكامل، كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنه» رواه البخاري.

مساعدة المحتاجين مقدمة على الحج

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى.

الأفعال المستحبة في الحج

وذكرت الدار إنه من الأفعال المستحبة في الحج ويجب الإكثار منها: الاستغفار دون ملل أو التحجج بكثرة االذنوب، والإطعام، والدعاء، وإماطة الأذي، وإفشاء السلام، لافتا إلى أهمية قول «لا إله إلا الله».

وتابعت دار الإفتاء أنه يحب على المسلم الإكثار من الدعاء وقراءة القرآن في يوم عرفة، إشارة إلى "ماورد عن النبي ما يخرج من القلب يصل إلى الله"

الحج عن الغير والمتوفي

وأوضحت الإفتاء إنه لا يوجد مانع شرعا من تكرار الحج عن الغير، وأما فيما يتعلق بالحج عن المتوفي، فإنه يجوز الحج عنه مرة أخرى.