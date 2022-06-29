تعرف على صيغة تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك بعد إعلان موعد عيد الأضحى

مع غروب شمس آخر أيام شهر ذي القعدة، يزداد البحث عن تكبيرات الصيغة الصحيحة لتكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك، بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وتحديد يوم 9 يوليو المقبل، لأول أيام عيد الأضحى المبارك.

صيغة تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك

وتأتي صيغة تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك كالتالي: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، وفي الحديث النبوي عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «جاءني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج». رواه ابن ماجة، ويستحب أن يردده جميع المسلمين من غير الحجاج أيضاً.

صيغة تكبيرات العيد عند الشافعية

وتبدأ تكبيرات الحج وفق المذهب الشافعي من ظهر يوم النحر وحتى صباح آخر أيام التشريق، وصيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك لديهم: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

تعذر رؤية الهلال في بعض الدول

وكان عدد من الدول مثل ماليزيا قد أعلنت تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبالتالي فإنها ستخالف المملكة العربية السعودية في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إذ سيكون العيد يوم الأحد الموافق 10 يوليو.